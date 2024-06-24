Украина – Бельгия: на матч Евро-2024 УЕФА назначил фартового арбитра

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет "Штутгарт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

45-летний рефери из Манчестера будет работать в поле. В своей карьере Тейлор дважды судил матчи сборной Украины, и "сине-желтые" дважды победили с одинаковым счетом (2:1). В квалификации к Евро-2020 украинская команда сенсационно обыграла Португалию с голами Яремчука и Ярмоленко, а в Лиге наций одолела Чехию (Коноплянка, Зинченко).

Лайнсменами будут англичане Гари Бесуик и Адам Нанн. Четвертым арбитром стал швед Гленн Нюберг. Тем временем с системой Видеоасисент рефери (VAR) будут работать соотечественники Тейлора Стюарт Аттуэлл и Дэвид Кут, а также немец Марко Фритц.

После волевой победы над Словакией сборная Украины обязана набирать очки против "красных дьяволов", чтобы выйти в плей-офф Евро-2024. "Сине-желтых" будет устраивать ничья, если в параллельном поединке победят либо румыны, либо словаки. Тогда команда Реброва, вероятнее всего, выйдет в 1/8 финала с третьей позиции.