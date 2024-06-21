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Україна на характері перемогла збірну Словаччини та зберегла шанси на плей-офф Євро-2024

Дюссельдорф, П'ятниця 21 червня 2024 17:54
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Україна на характері перемогла збірну Словаччини та зберегла шанси на плей-офф Євро-2024 Фото: Микола Шапаренко (в центрі) зрівняв рахунок на старті другого тайму (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України здобула вольову перемогу над національною командою Словаччини на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року.

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Чемпіонат Європи-2024, група E, 2-й тур

Словаччина – Україна – 1:2

Голи: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Розпочали команди обережно. Перша цікава атака в "синьо-жовтих" вийшла на 6-й хвилині, коли підопічні Сергія Реброва вийшли з-під пресингу та розігнали випад правим флангом. Утім, після навісу Тимчика ні Довбик, ні Зінченко зачепитися за м'яч у чужому штрафному не змогли.

Словацька збірна відповіла на 10-й хвилині. Гараслін узяв ініціативу на себе, накрутив оборонця і пробив у ближній кут, але Трубін парирував удар. Однак, атака продовжилася далі – Матвієнко не зупинив простріл, а Шранц із льоту пробив у воротаря.

У відповідь Бражко розім'яв Дубравку пострілом метрів із 25-ти. На 16-й хвилині "соколи" заробили перспективний стандарт перед штрафним майданчиком української збірної. Ганцко пробив у воротарський кут, тож Трубін парирував удар. Словаки залишилися на чужій половині й таки дотиснули Україну – Гараслін подав на дальню стійку, де Шранц виграв верхову боротьбу в Зінченка та головою відправив м'яч у сітку.

Україна на характері перемогла збірну Словаччини та зберегла шанси на плей-офф Євро-2024

"Синьо-жовті" спробували перехопити ініціативу. Ось Мудрик наважився на удар із дистанції, але м'яч пішов далеко від воріт. На 28-й хвилині Довбик прийняв передачу в чужому штрафному, обіграв Шкріняра, та Пекарік вибив м'яч на кутовий. Гострота після стандарту ледь не закінчилася голом, але Ярмоленко не зміг акцентовано пробити після рикошету.

На 33-й хвилині збірна України провела масовану атаку. Той же Ярмоленко зіграв у стінку з Мудриком, але можливість пробити для капітана команди заблокували. Тимчик же другим темпом поцілив діагональним ударом у стійку воріт Дубравки! А в наступній атаці кіпер "соколів" вчасним виходом із воріт заблокував випад Мудрика.

Перед перервою команди обмінялися змарнованими нагодами. Зінченко зі штрафного не здивував Дубравку пострілом у ближній кут. Натомість постріл Дуди з лінії штрафного Трубін перевів на кутовий. Загалом у першій половині "синьо-жовті" поступилися фактично в двох компонентах – кількості ударів у рамку воріт і забитих м'ячів.

На старті другого тайму Мудрик прорвався лівим флангом і навісив у центр штрафного, але Довбик виявився неготовим пробити в напрямку воріт. Загалом у перші хвилини після перерви збірна України почала активніше нав'язувати боротьбу опонентам на чужій половині.

Україна на характері перемогла збірну Словаччини та зберегла шанси на плей-офф Євро-2024

На 54-й хвилині "синьо-жовті" нарешті повернулися в гру. Бражко відібрав м'яч у центрі поля, а після прориву Мудрика м'яч опинився на лівому фланзі атаки, а випад трохи сповільнився. Утім, Зінченко підключився до атаки та прострілив у центр штрафного, де Шапаренко в дотик пробив повз Дубравку – 1:1!

Натхненна голом Україна спробувала перехопити ініціативу повністю. Підопічні Реброва провели кілька перспективних атак, але не більше. Як наслідок, тренерський штаб на 67-й хвилині вирішив освіжити команду, випустивши з лави запасних Яремчука та Зубкова. На цьому ж відрізку словаки "підсіли" та почали затягувати час.

На 74-й хвилині Яремчук і Мудрик вибігли в атаку 2 в 2. Вінгер лондонського "Челсі" спробував витиснути максимум із моменту, пробивши з важкого становища після незручної передачі партнера. М'яч влучив у стійку воріт Словаччини та відлетів у поле.

Словацька збірна занадто притиснулася до власних воріт і була покарана українцями. На 80-й хвилині Забарний віддав передачу Шапаренку в середню лінію, а той закинув уперед на Яремчука. Форвард прийняв верховий м'яч у штрафному та другим дотиком відправив повз невпевненого Дубравку.

Україна на характері перемогла збірну Словаччини та зберегла шанси на плей-офф Євро-2024

Словаччина спробувала перехопити ініціативу. На фінальних хвилинах "соколи" Франческо Кальцони грали першим номером, але українська збірна грамотно оборонялася. Доречними були й заміни на підсилення редутів "синьо-жовтих" – Сидорчук, Маліновський, Таловєров. Зрештою, збірна України втримала переможний рахунок і закрутила інтригу в квартеті E. Команда Реброва набрала 3 очки. Така ж кількість балів у словаків і румунів, які завтра зустрінуться з Бельгією (0 пунктів).

До слова, раніше зібрали оновлені рекорди Євро-2024 в спеціальній підбірці.

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