Як Україна може вийти в 1/8 фіналу Євро-2024: всі можливі варіанти

Перед фінальним туром у квартеті E склалася унікальна ситуація. Уся четвірка команд після двох поєдинків набрала по 3 очки. Отже, перед фінальним ігровим днем збірні Румунії, Бельгії, Словаччини та України претендують на дві путівки в плей-офф.

Наразі далі проходять румунська та бельгійська команди. Оскільки всі збірні мають однакову кількість очок, то в цей момент головним критерієм стала різниця забитих і пропущених м'ячів. У "триколірних" і "червоних дияволів" цей показник позитивний – +1. Натомість в словацьких "соколів" паритет – 0, а підопічні Сергія Реброва підходять до вирішального матчу з від'ємними цифрами (-2).

Фінальний тур запланований на 26 червня. Збірна Румунії у Франкфурті-на-Майні зустрінеться зі Словаччиною, а в Штутгарті національна команда України протистоятиме Бельгії. Аби не зважати на інших, кожній збірній достатнього перемогти, але реальних варіантів розвитку подій – безліч.

Наприклад, Румунія буде першою або другою, якщо не поступиться збірній Словаччини. Підопічні Едварда Йорданеску фінішують на першій сходинці, якщо переможуть, а бельгійська збірна втратить очки з Україною. Якщо ж обидва поєдинки завершаться нічиїми, то "триколірні" залишаться першими у випадку меншої результативності в Штутгарті. Збірна Румунії не вийде в плей-офф, якщо поступиться словакам, а команда Реброва як мінімум зведе внічию матч із бельгійцями.

Натомість Бельгія буде першою або другою у групі, якщо уникне поразки від збірної України. "Червоні дияволи" посядуть перше місце в разі перемоги та втрати "соколами" очок у протистоянні з Румунії або обидва поєдинки виявляться нічийними з результативнішим футболом за участі українців. Нарешті не проб'ються бельгійці в плей-офф, якщо програють, а румунська збірна обійдеться без поразки.

Тим часом Словаччині для гарантії одного з перших двох місць достатньо переграти збірну Румунії. У випадку нічиєї підопічні Франческо Кальцони залишаться третіми. Першими "соколи" фінішують в разі перемоги та втрати збірною України очок проти бельгійської команди. Поразка залишить збірну Словаччини без 1/8 фіналу, якщо збірна Бельгії уникне поразки від "синьо-жовтих".

Нарешті Україна буде першою або другою з путівкою до 1/8 фіналу в кишені в разі перемоги над бельгійською збірною. Першими підопічні Реброва фінішують тоді, коли збірна Румунії втратить очки проти словацьких "соколів". На третій позиції "синьо-жовті" завершать груповий етап у разі своєї нічиєї та перемоги будь-кого в паралельному поєдинку. Не вийде до плей-офф збірна України, якщо поступиться Бельгії, а Словаччина не програє, або ж обидва матчі завершаться нічиїми.

Загалом на Євро-2024 в шестих групах змагаються 24 команди. До 1/8 фіналу гарантовано потраплять по дві найкращі збірні з кожного квартету. Також у перший раунд плей-офф вийдуть чотири найкращі з шести третіх команд. На Євро-2020 Україна опинилася в 1/8 фіналу саме з третьої позиції.