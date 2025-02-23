Україна бачить Туреччину серед гарантерів безпеки, - Зеленський

Сьогодні в Європі найбільшими арміями є українська та турецька. Україна бачить Туреччину серед гарантерів безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

"Я не знаю, в який момент, в якому форматі, в якій ролі, але Ердоган (Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини, - ред.) знає, що ми бачимо його серед важливих гарантерів безпеки для нас. Я говорив про це з Ердоганом. Я вважаю, що Європі потрібно дивитися на Туреччину . Бо є дві армії в Європі - українська і турецька. Це дві найбільші армії", - заявив президент.

Відносини між Туреччиною та Україною

Туреччина брала активну участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією, зокрема сприяла поверненню захисників "Азовсталі". У липні 2023 року президент Ердоган прийняв Зеленського в Туреччині, підтвердивши підтримку територіальної цілісності України та прагнення до мирного врегулювання.

17 лютого відбувся ще один візит Зеленського до Туреччини. Перед переговорами з турецьким колегою, президент розповів, що сторони порушать питання обмінів полоненими між Україною та Росією, а також продовольчої безпеки.

Детальніше про те, як змінювалася роль Туреччини у посередництві між Україною та РФ - в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

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