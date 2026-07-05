Україна б'є по російських НПЗ із безпрецедентною швидкістю, - Financial Times

Масштаби паливної кризи

Як зазначили у виданні, посилена повітряна кампанія Києва призвела до найсерйозніших проблем із пальним у РФ за останні десятиліття. Понад половина російських регіонів були змушені запровадити суворі обмеження на продаж палива, а місцеві мешканці годинами стоять у чергах на заправках.

Зокрема, у червні під ударом кілька разів опинився єдиний нафтопереробний завод у Москві. Це спричинило великі пожежі та посилило дефіцит бензину в російській столиці.

Рекордна кількість ударів

Інтенсивність атак на російські стратегічні об'єкти суттєво зросла з початком 2026 року:

16 успішних ударів по НПЗ зафіксовано лише протягом травня, що стало місячним рекордом

щонайменше 194 рази російські нафтопереробні заводи зазнавали атак від початку року, що в 11 разів перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Повітряна кампанія створює критичне навантаження на російську протиповітряну оборону.

За даними експертів, вона еволюціонувала у ширшу стратегічну операцію.

"Кампанія перетворилася з відносно вузьких зусиль проти нафтової інфраструктури на ширшу стратегічну кампанію з перехоплення, спрямовану на одночасну деградацію енергетичної, логістичної, промислової та експортної систем Росії", - зазначив директор аналітичної групи Rochan Consulting Конрад Музика.

Аналітики пов'язують таку ефективність із технологічним проривом України у масовому виробництві далекобійних дронів, покращеним управлінням та допомогою американської розвідки, яка допомагає оминати російську ППО.

Удари зруйнували ілюзію Кремля про те, що війна не стосується пересічних росіян.

"Путін зробив ще одну фатальну стратегічну помилку в цій війні, думаючи чомусь, що час тільки на його боці. Він не зміг змусити Україну капітулювати, але дав їм достатньо часу для розробки масового виробництва "глибоких ударів"", – наголосив директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

Плани Кремля та ситуація на фронті

Попри проблеми в тилу, російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до переговорів.

За даними джерел видання, Москва вимагає від США масштабних поступок з боку Києва, а реальний діалог навряд чи відновиться раніше лютого наступного року.

Ба більше, Путін наказав своїм військам повністю захопити Донецьку область до кінця поточного року.

Наземний наступ РФ супроводжується посиленням повітряного терору - сукупна кількість ракет та дронів, що запускаються по Україні, з лютого перевищує 5000 на місяць.