Украина бьет по российским НПЗ с беспрецедентной скоростью, - Financial Times

Украинские беспилотники атакуют российскую энергетическую инфраструктуру с беспрецедентной скоростью, что спровоцировало масштабный дефицит бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как отметили в издании, усиленная воздушная кампания Киева привела к серьезным проблемам с горючим в РФ за последние десятилетия. Более половины российских регионов были вынуждены ввести строгие ограничения на продажу топлива, а местные жители часами стоят в очередях на заправках.
В частности, в июне под ударом несколько раз очутился единственный нефтеперерабатывающий завод в Москве. Это привело к большим пожарам и усугубило дефицит бензина в российской столице.
Интенсивность атак на российские стратегические объекты существенно возросла с началом 2026 года:
Воздушная кампания создает критическую нагрузку на российскую противовоздушную оборону.
По данным экспертов, она эволюционировала в более широкую стратегическую операцию.
"Компания превратилась из относительно узких усилий против нефтяной инфраструктуры в более широкую стратегическую кампанию по перехвату, направленную на одновременную деградацию энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России", - отметил директор аналитической группы Rochan Consulting Конрад Музыка.
Аналитики связывают такую эффективность с технологическим прорывом Украины в массовом производстве дальнобойных дронов, улучшенным управлением и американской разведкой, которая помогает обходить российскую ПВО.
Удары разрушили иллюзию Кремля о том, что война не касается рядовых россиян.
"Путин совершил еще одну роковую стратегическую ошибку в этой войне, думая почему-то, что время только на его стороне. Он не смог заставить Украину капитулировать, но дал им достаточно времени для разработки массового производства "глубоких ударов"", - подчеркнул директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Несмотря на проблемы в тылу, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность к переговорам.
По данным источников издания, Москва требует от США масштабных уступок со стороны Киева, а реальный диалог вряд ли возобновится раньше февраля следующего года.
Более того, Путин приказал своим войскам полностью захватить Донецкую область до конца текущего года.
Наземное наступление РФ сопровождается усилением воздушного террора - совокупное количество ракет и дронов, запускаемых по Украине, с февраля превышает 5000 в месяц.
Напомним, Украина последовательно выводит из строя крупнейшие нефтеперерабатывающие объекты на территории Российской Федерации. Только на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России, что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.
Очередным этапом этой стратегии стал масштабный удар ночью 2 июля, когда украинские силы уложили по НПЗ "Лукойла" в городе Кстово Нижегородской области РФ. В результате успешной атаки на предприятии вспыхнул мощный пожар.
Этот объект крайне важен для врага, ведь пораженный завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" оставался одним из главных поставщиков горючего для российской столицы.
Эксперты и медиа констатируют, что такими действиями Украина фактически разбивает два последних НПЗ, которые еще снабжали Москву и Московскую область топливом, постепенно отрезая столичный регион РФ от энергоснабжения.