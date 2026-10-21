Україна атакувала сотнями дронів 12 регіонів РФ та окупований Крим

Раніше РБК-Україна розповідало, що минулої ночі Росія атакувала різні українські регіони ракетами й дронами - ППО змогла знищити більшість ворожих цілей.

Також ми писали про наслідки російських ударів по Києву - у столиці є жертви.

Окрім того, стало відомо, чи готовий Кремль погодитися на енергетичне перемир'я з Україною.