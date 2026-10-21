Украина атаковала сотнями дронов 12 регионов РФ и оккупированный Крым

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, их ПВО отражала новую воздушную атаку с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября по московскому времени.

МО РФ традиционно не раскрывает точное количество дронов, которые применили Силы обороны Украины. Несмотря на это, из заявления становится ясно, что речь идет о сотнях БПЛА - вероятно более 400 единиц.

В этот раз украинские беспилотники сбивали над территориями:

Новгородской области;

Тверской области;

Брянской области;

Белгородской области;

Курской области;

Смоленской области;

Калужской области;

Орловской области;

Тульской области;

Рязанской области;

Московского региона;

Краснодарского края;

над оккупированным Крымом;

акваторией Черного моря.

В Министерстве обороны России уверяют, что в целом их силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника самолетного типа.