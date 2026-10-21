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Украина атаковала сотнями дронов 12 регионов РФ и оккупированный Крым

11:44 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: В стране-агрессорке снова ликвидируют последствия украинских атак (mchs_official)

Минувшей ночью громкие взрывы гремели в разных уголках России - вражеская ПВО пыталась отразить новую массированную атаку Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны РФ.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, их ПВО отражала новую воздушную атаку с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября по московскому времени.

МО РФ традиционно не раскрывает точное количество дронов, которые применили Силы обороны Украины. Несмотря на это, из заявления становится ясно, что речь идет о сотнях БПЛА - вероятно более 400 единиц.

В этот раз украинские беспилотники сбивали над территориями:

  • Новгородской области;
  • Тверской области;
  • Брянской области;
  • Белгородской области;
  • Курской области;
  • Смоленской области;
  • Калужской области;
  • Орловской области;
  • Тульской области;
  • Рязанской области;
  • Московского региона;
  • Краснодарского края;
  • над оккупированным Крымом;
  • акваторией Черного моря.

В Министерстве обороны России уверяют, что в целом их силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что минувшей ночью Россия атаковала разные украинские регионы ракетами и дронами - ПВО смогла уничтожить большинство вражеских целей.

Также мы писали о последствиях российских ударов по Киеву - в столице есть жертвы.

Кроме того, стало известно, готов ли Кремль согласиться на энергетическое перемирие с Украиной.

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