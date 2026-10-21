Украина атаковала сотнями дронов 12 регионов РФ и оккупированный Крым

Минувшей ночью громкие взрывы гремели в разных уголках России - вражеская ПВО пыталась отразить новую массированную атаку Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны РФ.
Как утверждают в российском оборонном ведомстве, их ПВО отражала новую воздушную атаку с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября по московскому времени.
МО РФ традиционно не раскрывает точное количество дронов, которые применили Силы обороны Украины. Несмотря на это, из заявления становится ясно, что речь идет о сотнях БПЛА - вероятно более 400 единиц.
В этот раз украинские беспилотники сбивали над территориями:
В Министерстве обороны России уверяют, что в целом их силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника самолетного типа.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что минувшей ночью Россия атаковала разные украинские регионы ракетами и дронами - ПВО смогла уничтожить большинство вражеских целей.
Также мы писали о последствиях российских ударов по Киеву - в столице есть жертвы.
Кроме того, стало известно, готов ли Кремль согласиться на энергетическое перемирие с Украиной.