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У Путіна зробили заяву про енергетичне перемир'я з Україною

10:58 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Путіна зробили заяву про енергетичне перемир'я з Україною Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін наразі не розглядає можливість енергетичного перемир'я з Україною.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Як стверджує представник російського диктатора, позиція Москви щодо енергетичного перемир'я з Україною не змінилася.

"Росії потрібен мир, а не перемир'я", - цинічно заявив Пєсков.

На цьому тлі він також зауважив, що повністю врегулювати російсько-українську війну без участі представників української влади просто неможливо.

"Хтось там має ухвалити відповідальне рішення", - додав Пєсков, однак не уточнив, про кого саме йдеться.

Також речник Кремля відреагував на нещодавні заяви президента Фінляндії Александра Стубба.

Як відомо, нещодавно він повідомив, що під час зустрічі української, американської та європейської делегацій у Норвегії вдалося знайти нові ідеї для мирного врегулювання війни з РФ.

Стубб також зазначив, що ці пропозиції передадуть Кремлю для ознайомлення.

"На мій досвід, мир вимагає терпіння, але, на жаль, війна не чекає. Люди вмирають щодня. Наше завдання - робити все можливе, щоб покласти цьому кінець. І я думаю, що сьогоднішній день став кроком у правильному напрямку", - заявив президент Фінляндії.

Однак Кремлю останні заяви Стубба не надто сподобалися. Так, Пєсков цинічно відповів, що повторення загальноєвропейської позиції щодо України "навряд чи стане конструктивним внеском у врегулювання".

До речі, нещодавно глава МЗС Росії Сергій Лавров відреагував на вимогу президента України Володимира Зеленського щодо виборів.

Також РБК-Україна розповідало, що в Росії неочікувано визнали нездатність захиститися від усіх атак України.

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