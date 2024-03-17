UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ атакувала Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ, - джерело

Ілюстративне фото: СБУ атакувала Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Це сталося в ніч на 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомило джерело, цієї ночі СБУ спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами ще один російський НПЗ - Слов'янський.

"Вже можна говорити про успішний результат - зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", - зазначило джерело.

Співрозмовник додає, що СБУ продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну. 

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів  у Росії.

Вибухи у Росії в ніч на 17 березня

Цієї ночі у Росії було неспокійно. Вибухи чули у щонайменше семи регіонах РФ, зокрема у Підмосков'ї.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито у районі аеропорту "Домодєдово" було збито два безпілотники, які, за його словами, летіли на російську столицю. Зранку у трьох московських аеропортах обмежили польоти.

Також у Краснодарському краї РФ горів нафтопереробний завод. Йдеться про НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

 

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, минулої ночі українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області. Йдеться про заводи "Роснєфті".

Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяНПЗВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів