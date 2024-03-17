СБУ атаковала Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ, - источник

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Это произошло в ночь на 17 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как сообщил источник, этой ночью СБУ совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами еще один российский НПЗ - Славянский.
"Уже можно говорить об успешном результате - зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и являлись основной целью", - отметил источник.
Собеседник добавляет, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала РФ и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.
В общей сложности дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.
Этой ночью в России было неспокойно. Взрывы слышали в не менее семи регионах РФ, в том числе в Подмосковье.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы в районе аэропорта "Домодедово" были сбиты два беспилотника, которые, по его словам, летели на российскую столицу. Утром в трех московских аэропортах ограничили полеты.
Также в Краснодарском крае РФ горел нефтеперерабатывающий завод. Речь идет о НПЗ в Славянске-на-Кубани.
Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, минувшей ночью украинские дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. Речь идет о заводах "Роснефти".
Также недавно беспилотник атаковал один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.
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