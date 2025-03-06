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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла

Кривий Ріг, Четвер 06 березня 2025 07:49
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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла Фото: наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі кількість загиблих через ракетний удар, завданий російськими окупантами по будівлі готелю напередодні ввечері, вже зросла до 3 людей. Відомо про понад тридцять постраждалих, серед яких є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Чиновник розповів, що жертви - двоє чоловіків та одна жінка.

"Постраждалих - 31. З них одна дитина. Більшість поранених госпіталізовані. 14 - у важкому стані", - передав глава ОВА.

Які наслідки обстрілу

За словами начальника адміністрації, окрім готелю, у місті також були понівечені:

  • 14 багатоквартирних будинків,
  • будівля пошти,
  • майже два десятки автівок,
  • заклад культури,
  • 12 магазинів.

Глава ОВА додав, що у Кривому Розі рятувальники продовжують розбирати завал.

Наслідки російського ракетного удару по готелю в Кривому Розі (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Як уточнив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram, вчора ввечері росіяни атакували балістикою готель у житловому кварталі міста.

"На місце удару були одразу направлені всі екстрені, оперативні та комунальні служби. У перші години з-під завалів вдалося врятувати 18 людей. Пожежа була згашена. Пошуково-рятувальна операція триває", - розповів він.

Також уточнюється, що серед 31 поранених є 13-річна дівчинка.

"Наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них 3 у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу", - додав Вілкул.

Ракетний обстріл Кривого Рогу

Як повідомлялося раніше, ввечері 5 березня російські терористи завдали ракетного удару балістикою по готелю в Кривому Розі. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура. Спочатку повідомлялося про двох загиблих.

Також стало відомо, що кількість поранених у Кривому Розі постійно зростала. На місці ворожого обстрілу були розпочаті рятувально-пошукові роботи.

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Кривий Ріг Ракетна атака
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