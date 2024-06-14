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Атака на аеродром Морозовськ у РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків

Ростовська область, Росія, П'ятниця 14 червня 2024 19:32
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Атака на аеродром Морозовськ у РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків Фото: аеродром Морозовськ (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі, 14 червня, дрони атакували аеродром Морозовськ у Ростовській області РФ. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) військового аналітика Брейді Афріка.

"Наслідки нещодавнього удару України по авіабазі Морозовськ в Росії видно на нових супутникових знімках. Востаннє Україна завдала удару по цій базі на початку цього року у квітні", - зазначив аналітик.

Як видно на супутникових знімках, з аеродрому Морозовськ зникли всі російські винищувачі.

Атака дронів на Морозовськ 14 червня

Нагадаємо, вночі 14 червня у Морозовську в Ростовській області пролунали вибухи та виникла пожежа. У деяких будинках жителів зникло світло.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що сили ППО нібито успішно відбили масову атаку БПЛА на території області.

Зазначимо, у місті розташований військовий аеродром, де базуються винищувачі Су-34, Су-24 та Су-24М.

Також нагадаємо, у квітні СБУ разом з Силами оборони здійснили атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

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