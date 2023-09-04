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Україна – Англія: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

Вроцлав, Понеділок 04 вересня 2023 16:48
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Україна – Англія: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024 Фото: "Синьо-жовті" поступилися 0:2 у Лондоні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України в 5-му турі відбіркового турніру перед чемпіонатом Європи 2023 року прийме англійську збірну в Польщі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо). У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія розпочнеться о 18-й годині. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти британців буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Після чотирьох турів відбору Англія залишається лідером групи C (12 очок). Збірна України провела на поєдинок менше, набрала 6 пунктів і йде другою. Натомість безнадійний аутсайдер квінтету – мальтійці з чотирма поразками.

До слова, раніше Мінмолодьспорту доповнило перелік спортсменів-утікачів футболістами збірної України.

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Збірна України Megogo Первый национальный (НТКУ) Збірна Англії
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