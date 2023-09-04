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Украина – Англия: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Вроцлав, Понедельник 04 сентября 2023 16:48
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Украина – Англия: где смотреть матч квалификации к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" уступили 0:2 в Лондоне (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в 5-м туре отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2023 года примут английскую сборную в Польше.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т.д.). В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия начнется в 18 часов. Трансляция встречи "сине-желтых" против британцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

После четырех туров отбора Англия остается лидером группы C (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет по второй. Но безнадежный аутсайдер квинтета – мальтийцы с четырьмя поражениями.

К слову, ранее Минмолодежьспорта дополнило перечень беглых спортсменов футболистами сборной Украины.

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