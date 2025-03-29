Україна у 2024 році виготовила 2 млн FPV-дронів, а могла 5: у Зеленського назвали причину

Україна могла б виготовити до 5 млн FPV-дронів на рік. Однак у 2024-му через обмеження фінансування вдалося створити лише близько 2 млн одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна в інтерв'ю Радіо Хартія.

За даними Камишіна, станом на сьогодні, один український виробник здатен робити 4000 FPV-дронів на добу, а таких компаній в країні понад 150.

Він зауважив, що попри те, що Україна має спроможність виготовити більш як 5 млн одиниць таких безпілотників на рік, через брак фінансування вдається випускати набагато менше - у 2024-му було зроблено приблизно 2 млн.

Як приклад він навів одного з виробника дронів, що має контракт на виробництво лише до квітня.

"Ми шукаємо як дозаконтрактувати наші спроможності зараз далі. Тому що, давай відверто, нашого бюджету оборонного не вистачає на контрактацію тих спроможностей, які в нас уже є", - пояснив він.

Крім цього, Камишін наголосив, що можна вже не рахувати скільки виробники можуть виробити FPV-безпілотників, оскільки у цьому виді дронів Україна "досягла точки, коли виробити більше - вже не є ціль".

"Нам треба тепер приділить більше уваги тому, які ми саме дрони закуповуємо, як швидко вони попадають на фронт, і як вони застосовуються. Частотне планування, тепловізійні, нічні, дрони на оптоволокні, і тд", - підсумував він.