Украина в 2024 году изготовила 2 млн FPV-дронов, а могла 5: у Зеленского назвали причину

Украина могла бы изготовить до 5 млн FPV-дронов в год. Однако в 2024-м из-за ограничений финансирования удалось создать лишь около 2 млн единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента по стратегическим вопросам Александра Камышина в интервью Радио Хартия.

По данным Камышина, по состоянию на сегодня, один украинский производитель способен делать 4000 FPV-дронов в сутки, а таких компаний в стране более 150.

Он отметил, что несмотря на то, что Украина имеет возможность изготовить более 5 млн единиц таких беспилотников в год, из-за нехватки финансирования удается выпускать гораздо меньше - в 2024-м было сделано примерно 2 млн.

В качестве примера он привел одного из производителей дронов, имеющего контракт на производство только до апреля.

"Мы ищем как дозаконтрактовать наши способности сейчас дальше. Потому что, давай откровенно, нашего бюджета оборонного не хватает на контрактацию тех возможностей, которые у нас уже есть", - пояснил он.

Кроме этого, Камышин отметил, что можно уже не считать сколько производители могут произвести FPV-беспилотников, поскольку в этом виде дронов Украина "достигла точки, когда произвести больше - уже не цель".

"Нам надо теперь уделить больше внимания тому, какие мы именно дроны закупаем, как быстро они попадают на фронт, и как они применяются. Частотное планирование, тепловизионные, ночные, дроны на оптоволокне, и тд", - подытожил он.