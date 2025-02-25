Україна у 2024 році отримала 500 тисяч снарядів в рамках чеської ініціативи, - Фіала

Минулого року Україна отримала 500 тисяч артилерійських снарядів, закуплених за межами Європи в рамках ініціативи Чехії.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.
Як повідомляється, загалом 18 країн, включно з Канадою, Німеччиною та Португалією, зібрали близько 1,8 млрд доларів до червня 2024 року на купівлю 155-міліметрових снарядів для України.
Першу партію боєприпасів було відправлено в червні 2024 року.
"Ініціатива, відома як чеська ініціатива щодо боєприпасів, забезпечила постачання 500 тисяч артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру", - сказав Фіала.
За його словами, у 2024 році Чехія виступила посередником у постачанні загалом близько 1,5 млн снарядів.
Він додав, що Прага продовжує відправляти в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів на місяць.
Постачання боєприпасів частково компенсують невиконання обіцянки ЄС поставити Україні мільйон снарядів до кінця березня цього року, яка зірвалася через обмеженість виробничих потужностей.
Нагадаємо, у 2024 році Чехія змогла забезпечити значну кількість боєприпасів для України, зокрема, за рахунок закупівель у країнах за межами Євросоюзу. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів.
У червні Україна отримала першу партію снарядів.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявляв, що до кінця 2024 року Україна отримає ще близько 500 тисяч боєприпасів у межах цієї ініціативи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.