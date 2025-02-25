RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина в 2024 году получила 500 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы, - Фиала

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В прошлом году Украина получила 500 тысяч артиллерийских снарядов, закупленных за пределами Европы в рамках инициативы Чехии.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

Как сообщается, в общем 18 стран, включая Канаду, Германию и Португалию, собрали около 1,8 млрд долларов до июня 2024 года на покупку 155-миллиметровых снарядов для Украины.

Первая партия боеприпасов была отправлена в июне 2024 года.

"Инициатива, известная как чешская инициатива по боеприпасам, обеспечила поставки 500 тысяч артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра", - сказал Фиала.

По его словам, в 2024 году Чехия выступила посредником в поставке всего около 1,5 млн снарядов.

Он добавил, что Прага продолжает отправлять в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Поставки боеприпасов частично компенсируют невыполнение обещания ЕС поставить Украине миллион снарядов до конца марта этого года, которое сорвалось из-за ограниченности производственных мощностей.

 

Чешская инициатива

Напомним, в 2024 году Чехия смогла обеспечить значительное количество боеприпасов для Украины, в частности, за счет закупок в странах за пределами Евросоюза. Реализация этого проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке международных партнеров.

В июне Украина получила первую партию снарядов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявлял, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках этой инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине