Україна на 20% збільшила імпорт газу через холоди та удари по енергетиці

Наразі обсяги імпорту зросли з приблизно 24 млн кубометрів на добу до 30 млн кубометрів.

Збільшення постачань відбулося за напрямками зі Словаччини та Польщі.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник пояснив, що імпорт здійснюється по всіх доступних маршрутах, щоб диверсифікувати постачання та мінімізувати ризики можливих ударів по окремих ділянках газотранспортної системи.

"Імпорт ми робимо по всіх точках для того, щоб диверсифікувати і нівелювати ризик удару по конкретній частині газотранспортної системи", - зазначив він.

За словами Колісника, підтримання ритмічності імпорту дозволяє покривати поточне споживання та компенсувати втрати власного видобутку, які виникли внаслідок російських обстрілів.

Він також наголосив, що енергосектор працює з урахуванням ризику нових атак і заздалегідь готує резервні сценарії.

"Ми виходимо з того, що удари будуть. Тому рухаємося за сценаріями резервування потужностей, щоб максимально знизити складність ситуації різними технічними способами", - підкреслив заступник міністра.