Украина на 20% увеличила импорт газа из-за холодов и ударов по энергетике

Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытые данные Оператора газотранспортной системы Украины.
Сейчас объемы импорта выросли с примерно 24 млн кубометров в сутки до 30 млн кубометров.
Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник пояснил, что импорт осуществляется по всем доступным маршрутам, чтобы диверсифицировать поставки и минимизировать риски возможных ударов по отдельным участкам газотранспортной системы.
"Импорт мы делаем по всем точкам для того, чтобы диверсифицировать и нивелировать риск удара по конкретной части газотранспортной системы", - отметил он.
По словам Колесника, поддержание ритмичности импорта позволяет покрывать текущее потребление и компенсировать потери собственной добычи, которые возникли в результате российских обстрелов.
Он также отметил, что энергосектор работает с учетом риска новых атак и заранее готовит резервные сценарии.
"Мы исходим из того, что удары будут. Поэтому движемся по сценариям резервирования мощностей, чтобы максимально снизить сложность ситуации различными техническими способами", - подчеркнул замминистра.
В ночь на сегодня Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.
Основными целями врага стали Киев, Харьков и другие области. В результате ударов без света остались потребители в столице, а также в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.
В частности, в Киеве из-за повреждения энергообъектов были введены аварийные отключения электроэнергии. Также сообщается, что в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не восстановят как минимум до 15 января.
Подробно о том, как Киев переживает блэкаут и проблемы с теплоснабжением - в материале РБК-Украина.