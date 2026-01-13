Украина на 20% увеличила импорт газа из-за холодов и ударов по энергетике

Сейчас объемы импорта выросли с примерно 24 млн кубометров в сутки до 30 млн кубометров.

Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник пояснил, что импорт осуществляется по всем доступным маршрутам, чтобы диверсифицировать поставки и минимизировать риски возможных ударов по отдельным участкам газотранспортной системы.

"Импорт мы делаем по всем точкам для того, чтобы диверсифицировать и нивелировать риск удара по конкретной части газотранспортной системы", - отметил он.

По словам Колесника, поддержание ритмичности импорта позволяет покрывать текущее потребление и компенсировать потери собственной добычи, которые возникли в результате российских обстрелов.

Он также отметил, что энергосектор работает с учетом риска новых атак и заранее готовит резервные сценарии.

"Мы исходим из того, что удары будут. Поэтому движемся по сценариям резервирования мощностей, чтобы максимально снизить сложность ситуации различными техническими способами", - подчеркнул замминистра.