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В "Укравтодоре" водителям напомнили о необходимости сменить шины

Новости » Общество    05.11.2018 - 14:43
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Водителям стоит сменить летние шины на зимние

В Госагентстве автомобильных дорог Украины водителям напомнили о необходимости заменить шины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

В частности, автомобилистов предостерегли от опасности и попросили вовремя поменять летние шины на зимние.

"С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта", - отметили в госагентстве.

Напомним, в Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта вновь ограничат до 50 км/ч. Ранее на этих участках разрешили ездить со скоростью 80 км/ч.

Отметим, 25 сентября 2018, сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что уличили в присвоении государственных средств руководство "Укравтодора".

Впоследствии оказалось, что разоблачен Службой безопасности Украины в присвоении 30 млн гривен государственных средств чиновник оказался заместителем руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака. Согласно информации на сайте "Укравтодор", должность исполняющего обязанности заместителя председателя занимает Александр Харченко.

В Киеве возобновили ограничение скорости движения до 50 км/ч В Киеве разрешили ездить со скоростью 80км/ч на 17 улицах
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