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У Києві відновили обмеження швидкості руху до 50 км/год

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 08:40
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Столичні магістралі переходять на зимовий швидкісний режим

У Києві з четверга, 1 листопада, на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км/ч. Про це передає РБК-Україна. з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького в Facebook.

Раніше на цих ділянках дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год.

"Для тих, хто вже звик їздити 80 км/год по 17 основних магістралях Києва нагадую, що з 1 листопада, згідно з рішенням КМДА, дозволена швидкість по всіх вулицях міста буде 50 км/год", - повідомив Білошицький.

У Києві відновили обмеження швидкості руху до 50 км/год

Рішення пов'язане з тим, що у зв'язку з наближенням зимового періоду "дорожні умови в цей період вже не будуть дозволяти рухатися з такою швидкістю".

У Києві відновили обмеження швидкості руху до 50 км/год

У той же час, він зазначив, що дозвіл рухатися зі швидкістю 80 кілометрів відновлять з 1 квітня 2019 року.

Нагадаємо, в Києві на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці почали встановлювати дорожні знаки про обмеження швидкості до 80 км/год.

Зокрема, згідно з розпорядженням Київради від 9 жовтня 2018 року, збільшення швидкості руху діятиме щорічно в період з 1 квітня по 1 листопада. До встановлення відповідних дорожніх знаків на зазначених вулицях діє швидкісний режим 50 км/год.

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