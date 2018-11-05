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В "Укравтодорі" водіям нагадали про необхідність змінити шини

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 14:43
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Водіям варто змінити літні шини на зимові

У Держагентстві автомобільних доріг України водіям нагадали про необхідність замінити шини. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Зокрема, автомобілістів застерегли від небезпеки і попросили вчасно поміняти літні шини на зимові.

"З погіршенням погодних умов автомобілі на літніх шинах перетворюються в небезпечний і некерований вид транспорту" - відзначили в держагентстві.

Нагадаємо, у Києві з четверга, 1 листопада, на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км/год. Раніше на цих ділянках дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год.

Зазначимо, 25 вересня 2018, співробітники Служби безпеки України повідомили, що викрили на привласненні державних коштів керівництво "Укравтодору".

Згодом з'ясувалось, що викритий Службою безпеки України на привласненні 30 млн гривень державних коштів посадовець виявився заступником керівника Державного агенства автомобільних доріг України Славоміра Новака.  Згідно з інформацією на сайті "Укравтодор", посаду виконуючого обов'язки заступника голови займає Олександр Харченко.

У Києві відновили обмеження швидкості руху до 50 км/год У Києві дозволили їздити зі швидкістю 80км/год на 17 вулицях
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