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В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда на дорогах страны

Новости » Инфраструктура    03.01.2019 - 09:34
В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда на дорогах страны
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен

В большинстве областей Украины по состоянию на утро 3 января 2018 года покрытие автодорог мокрое, вместе с тем, проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на восемь часов утра по всей территории страны наблюдается небольшой снег. Исключением являются Винницкая, Днепропетровская и Херсонская области, а в Запорожской области туман.

"На перевальных участках дорог продолжает идти снег, где выпало до 50 см Закарпатье, 25 см Львовская и 20 см Ивано-Франковская область. Состояние покрытия на большинстве перевалов заснеженное, на остальной покрытие мокрое. Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей мокрое, в северных и западных областях местами заснеженное, в Ровенской области местами гололедица", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по расчистке проезжей части дорог от снега. Кроме того, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

В &quot;Укравтодоре&quot; сообщили о состоянии проезда на дорогах страны

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 января 2019 года, в Украине местами снег, температура воздуха днем от -3 до +5.

Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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Новости Украины Укравтодоргололедица
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