Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, из-за непогоды возможно нарушение электроснабжения населенных пунктов

В Украине 3-5 января 2018 года ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 3 января, вследствие перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается гололедица на дорогах, в западных областях - порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, по данным синоптиков, завтра днем, 4 января, в Украине ожидается снег, местами с дождем. Также завтра ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье до 25 м/с, метели, прирост снежного покрова составит 15-20 см.

"В течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений. Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует І уровню опасности (желтый)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за непогоды возможны нарушение электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта, а также усложнение работы коммунальных служб и строительной отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 января 2019 года, в Украине местами ожидается снег, температура воздуха днем от -3 до +5.

Отметим, по состоянию на 2 января в результате сильных снегопадов более 40 населенных пунктов в Закарпатской области остались без электроэнергии.