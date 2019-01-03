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Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -3

Новости » Общество    03.01.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -3
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня снег, температура от -1 до +1

Погода на сегодня: 3 января 2019 года в Украине местами снег,  температура воздуха днем от -3 до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны сегодня снег, температура воздуха днем от -3 до +1, ночью от -1 до -5. На севере Украины также снег, днем от 0 до -2, ночью от -2 до -5. В центре страны днем без осадков от -2 до +1, ночью от -1 до -4.

В восточных областях днем снег от -1 до +2, ночью от 0 до -3. На юге осадков не ожидается, температура днем от 0 до +4, ночью от -1 до -4. В Крыму без осадков, днем от +3 до +5, ночью от 0 до -2.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -3

Фото: погода на 3 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 3 января ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3, ветер 7-12 м/с.

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