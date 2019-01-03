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В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду на дорогах країни

Новини » Інфраструктура    03.01.2019 - 09:34
В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду на дорогах країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено

У більшості областей України станом на ранок 3 січня 2018 року покриття автошляхів мокре, разом з тим, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Укравтодору" у Facebook.

Як зазначається, станом на восьму годину ранку по всій території країни спостерігається невеликий сніг. Виключенням є Вінницька, Дніпропетровська та Херсонська області, а у Запорізькій області туман.

"На перевальних ділянках доріг продовжує йти сніг, де випало до 50 см. Закарпаття, 25 см. Львівська та 20 см. Івано-Франківська області. Стан покриття на більшості перевалів засніжене, на решті покриття мокре. Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей мокре, в північних та західних областях місцями засніжене, у Рівненській області місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу. Крім того, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

В &quot;Укравтодорі&quot; повідомили про стан проїзду на дорогах країни

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 січня 2019 року, в Україні місцями сніг, температура повітря вдень від -3 до +5.

Крім того, за даними синоптиків, найближчими днями в Україні очікується погіршення погодних умов.

 

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