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В "Укравтодорі" розповіли про ТОП-5 українських доріг, відремонтованих у 2020

Київ, Середа 09 грудня 2020 13:24
В "Укравтодорі" розповіли про ТОП-5 українських доріг, відремонтованих у 2020
Автор: РБК-Україна

У 2020 році "Укравтодор" виконав рекордну норму з ремонту і будівництва понад 4000 км автодоріг.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook, опублікувавши фотографії головної п'ятірки оновлених українських трас.

"Всі роки раніше "Укравтодор" любив бити дороги в 100 кілометрів на ділянки по 5 км і робити їх кілька років. В результаті кожна така дорога була як клаптева ковдра і ніколи не була ідеальною вся. Тому що ще не починався ремонт останніх її "ділянок", а вже закінчувався гарантійний термін по ділянках, зробленим кілька років тому", - пояснив Голик.

У цьому році в "Укравтодорі" застосували маршрутний принцип, коли дороги не діляться на клапті, а робляться цілими маршрутами в межах одного року.

"Погодьтеся, приємно і повинно бути нормою, коли ви всю свою поїздку від початку і до кінця їдете ідеальною дорогою, а не 10 кілометрів нормальні, потім 20 кілометрів місячні кратери й знову 10 кілометрів доброї дороги", - коментує Голик.

Трасу Київ - Харків - Довжанський будували багато років і ніяк не могли завершити. В цьому році відремонтували 216,5 км, в наступному - завершать від Харкова до Полтави з розширенням до 4-х смуг.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ТОП-5 українських доріг, відремонтованих у 2020

Дорога трьох областей Мукачево - Івано-Франківськ – Львів у цьому році відремонтована 136 км.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ТОП-5 українських доріг, відремонтованих у 2020

"Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк. Дорога, по якій наші громадяни виїжджають з тимчасово окупованої території Луганської області. Все 112 кілометрів цієї дороги зроблені в цьому році. За три місяці", - пише Голик.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ТОП-5 українських доріг, відремонтованих у 2020

Траса Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече, зшивають Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області. У 2020 році відремонтували 112 км.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ТОП-5 українських доріг, відремонтованих у 2020

Траса Василівка - Бердянськ, яку також називають "дорогою до моря". Крім туристичного, має і важливе транспортно-логістичне значення, оскільки веде до Бердянського морського порту. В цьому році відремонтовано 112 км траси.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик назвав області, в яких за 2020 рік відремонтували більше доріг, ніж за останні 9 років.

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Новини України Транспорт Велике будівництводорогиУкравтодор

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