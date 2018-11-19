В "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда на автодорогах

Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

Состояние покрытия на автодорогах - сухое, лишь в западных областях местами мокрое

В Украине по состоянию на утро, 19 ноября, проезд на дорогах государственного значения обеспечено. Состояние покрытия на автодорогах - сухое, лишь в западных областях местами мокрое, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" на странице Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 08:00 местами небольшой снег в Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами дождь, в Одесской области на остальной территории страны без осадков.

"Температура воздуха в северных и центральных областях колеблется от -7 до -2, в западных и южных областях -4 +2, в восточных областях до -10", - говорится в сообщении.

Проезд на дорогах государственного значения обеспечено.

"Состояние покрытия на а/д государственного значения - сухое, лишь в западных областях местами мокрое. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы 29 единиц техники и 37 работников, в дежурном режиме - 819 единиц техники и 1140 рабочего.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине.

Так, 19 ноября, в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/сек.

Также синоптики предупреждают, что 19 ноября на дорогах Украины местами гололедица.

Кроме того, синоптики предупреждали о существенном похолодании на этой неделе.

Так, в связи с циклоном с юго-запада, в Украине в среду, 21 ноября, и в четверг, 22 ноября, прогнозируется мощные порывы ветра.