В "Укравтодорі" розказали про стан проїзду на автодорогах

Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

Стан покриття на автодорогах - сухе, лише в західних областях місцями мокре

В Україні станом на ранок, 19 листопада, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на автодорогах - сухе, лише в західних областях місцями мокре, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору" на сторінці у Facebook.

Як зазначається, станом на 08:00 місцями невеликий сніг в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, місцями дощ в Одеській області на решті території країни без опадів.

"Температура повітря в північних та центральних областях коливається від -7 до -2, у західних та південних областях -4 +2, в східних областях до -10", - йдеться у повідомленні.

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

"Стан покриття на а/д державного значення - сухе, лише в західних областях місцями мокре. Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі", ь- зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні 29 одиниці техніки та 37 робітників, в черговому режимі - 819 одиниць техніки та 1140 робітника.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні.

Так, 19 листопада, у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с.

Також синоптики попереджають, що 19 листопада на дорогах України подекуди ожеледиця.

Окрім того, синоптики попереджали про істотне похолодання на цьому тижні.

Так, через циклон з південного заходу в Україні у середу, 21 листопада, та у четвер, 22 листопада, прогнозується потужні пориви вітру.