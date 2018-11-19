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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 08:21
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Ілюстративне фото ( РБК-Україна)

На дорогах України подекуди ожеледиця

В Україні сьогодні вдень, 19 листопада, у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Також синоптики попереджають, що 19 листопада на дорогах України подекуди ожеледиця.

Як писав Styler, в північних регіонах, а також у Волинській, Рівненській, Харківській і Луганській областях день пройде без опадів. На решті території вночі, у тому числі, без істотних опадів. Вдень прогнозують мокрий сніг і дощ, у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У південній частині очікуються сильні дощі та мокрий сніг.

Окрім того, синоптики попереджали про істотне похолодання на цьому тижні.

Так, через циклон з південного заходу в Україні у середу, 21 листопада, та у четвер, 22 листопада, прогнозується потужні пориви вітру.

Додамо, перед ускладненням погодних умов у середу та четвер в Україні на початку наступного тижня у понеділок, 19 листопада, складна погода буде у західних та північних областях очікується дощ і мокрий сніг, а також очікується ожеледиця. На решті території України переважатиме суха хмарна погода. У вівторок, 20 листопада, будуть опади переважно у вигляді дощу в західній частині, а в східних, північних, центральних і південних регіонах будуть максимальна хмарність та тумани.

Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, температура до +9 Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні
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