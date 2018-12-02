В "Укравтодоре" рассказали о состоянии покрытия на дорогах

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Преимущественно во всех областях Украины заснеженное состояние покрытия на автодорогах

Преимущественно во всех областях Украины сегодня, 2 декабря, заснеженное состояние покрытия на автодорогах государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

По состоянию на 8:00 местами небольшой снег выпадает в Киевской, Сумской, Полтавской и Луганской областях. В Донецкой и Харьковской областях местами туман при минусовой температуре воздуха. На остальной территории без осадков.

Сообщается, что состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное. В ночное время суток периодически возникали осложнения в движении большегрузного транспорта на опасных участках дорог в Николаевской (М-13, Н-11, Н-14, Р-55) области. Также отмечается, что на перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия сухое.

Таким образом, проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении на дорогах не наблюдается.

Напомним, сегодня в Украине на дорогах ожидается гололедица.

Ранее в КГГА в связи с гололедицей призвали водителей транспорта не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.