В Киеве завтра ожидается гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителей и пешеходов просят быть осторожными

В Киеве завтра, 2 декабря, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, в ведомстве призвали водителей не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться ряда советов во время гололеда.

Советы водителям:

придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать - напрягите мышцы, згрупуйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков –- как правило, они покрыты льдом.

Как писал Styler, завтра, 2 декабря, по мнению синоптиков над Украиной развеются снежные облака. Погода будет преимущественно солнечной с переменной облачностью. Ни в одном из регионов нашей страны снега не ожидается.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупреждала о гололеде в Украине. Согласно прогнозу синоптика, во всех регионах ожидается холодная температура воздуха, только в западных и южных областях уровень тепла может подняться выше нуля.