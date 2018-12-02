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В "Укравтодорі" розповіли про стан покриття на дорогах

Новини » Суспільство    02.12.2018 - 09:23
В "Укравтодорі" розповіли про стан покриття на дорогах
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Переважно у всіх областях України засніжений стан покриття на автошляхах

Переважно у всіх областях України сьогодні, 2 грудня, засніжений стан покриття на автодорогах державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Станом на 8:00 місцями невеликий сніг випадає в Київській, Сумській, Полтавській та Луганській областях. У Донецькій і Харківській областях місцями туман при мінусовій температурі повітря. На решті території без опадів.

Повідомляється, що стан покриття на автодорогах державного значення у більшості областей місцями засніжений. У нічний час доби періодично виникали ускладнення в русі великовантажного транспорту на небезпечних ділянках доріг у Миколаївській (М-13, Н-11, Н-14, Р-55) області. Також наголошується, що на перевальних ділянках доріг без опадів, стан покриття сухий.

Таким чином, проїзд на дорогах державного значення забезпечений, заторів у русі на дорогах не спостерігається.

Нагадаємо, сьогодні в Україні на шляхах очікується ожеледиця.

Раніше в КМДА у зв'язку з ожеледицею закликали водіїв транспорту не паркувати транспорт вздовж доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також по можливості утриматися від поїздок на власних автомобілях і віддати перевагу громадському транспорту.

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