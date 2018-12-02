Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

В ГСЧС предупредили о возможных нарушениях движения транспорта на автомобильных дорогах страны

В Украине сегодня, 2 декабря, на дорогах ожидает гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 2 декабря на дорогах страны гололедица.

В ГСЧС сообщили, что такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах страны.

Напомним, ранее в КГГА в связи с гололедицей призвали водителей транспорта не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.

Также Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призвало киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендовало придерживаться ряда советов во время гололеда.