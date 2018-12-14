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В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны

Новости » Транспорт    14.12.2018 - 09:04
В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На дорогах есть угроза возникновения гололеда

В Украине, по состоянию на утро 14 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Сообщается, что утром местами небольшой снег наблюдается в западных, центральных областях, а также в Киевской и Днепропетровской областях, местами дождь в Херсонской области

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где есть угроза возникновения гололеда", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" отметили, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, на западе - заснеженное, в Сумской области - местами гололедица.

На перевальных участках дорог идет снег. Температура воздуха от -5 до -2. Состояние покрытия мокрое, на перевалах Ивано-Франковской области - заснеженное.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 декабря в ряде областей продолжаются осадки в виде снега, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Киеве 14 декабря ожидается гололедица. В связи с этим местная власть призывает водителей и пешеходов быть внимательными.

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