В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На дорогах є загроза виникнення ожеледиці

В Україні, станом на ранок 14 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

Повідомляється, що зранку місцями невеликий сніг спостерігається у західних, центральних областях, а також у Київській та Дніпропетровській областях, місцями дощ у Херсонській області

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укравтодорі" відзначили, що стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокрий, на заході - засніжений, у Сумській області - місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг йде сніг. Температура повітря від -5 до -2. Стан покриття мокрий, на перевалах Івано-Франківської області - засніжений.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 14 грудня в ряді областей тривають опади у вигляді снігу, синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

Раніше повідомлялося, що в Києві 14 грудня очікується ожеледиця. У зв'язку з цим місцева влада закликає водіїв і пішоходів бути уважними.