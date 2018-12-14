Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ряде областей продолжается снег, на дорогах гололедица

В Украине по состоянию на утро 14 декабря в ряде областей продолжаются осадки в виде снега, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что продолжаются осадки в виде небольшого снега в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Николаевской областях.

"Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено. На дорогах местами гололедица", - уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта функционирует 5 мобильных пунктов обогрева.

Также сообщается, что бригады облэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение в 40 населенных пунктах в двух областях (Черниговская - 38, Кировоградская - 2).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 14 декабря ожидается гололедица. В связи с этим местные власти призывают водителей и пешеходов быть внимательными.

Отметим, сегодня в большинстве регионов страны ожидается небольшой снег, ночью в западных областях умеренный снег; только в восточных регионах и Приазовье, днем и на юге Украины без существенных осадков.