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В Киеве 14 декабря ожидается гололедица

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 16:02
В Киеве 14 декабря ожидается гололедица
Иллюстративное фото (УНИАН)

КГГА призывает водителей и пешеходов быть внимательными

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что на дорогах столицы 14 декабря ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Так, управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

В частности, водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари.

Кроме того, призывают в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам при этом советуют ходить не спеша, слегка расслабить и немного согнуть в коленях ноги, ступать на всю подошву; не держать руки в карманах; размахивать руками в такт ходьбы.

Кроме того, призывают при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах, а если падения не избежать - напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле - перекатиться.

Также пешеходов просят быть внимательными и на тротуаре, так как автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить.

В горраде напоминают, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз и рекомендуют обходить металлические крышки люков, поскольку, как правило, они покрыты льдом.

Напомним, ночью, 13 декабря, коммунальная корпорация "Киевавтодор" продолжила работу по уборке улиц и дорог Киева. В частности, были привлечены 363 единицы снегоуборочной техники и 73 бригады для ручной уборки.

По состоянию на утро 13 января в результате снегопадов в Украине были обесточены 170 населенных пунктов.

Добавим, ранее синоптики предупредили о снеге и гололеде в Украине.

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