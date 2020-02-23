В "Укравтодоре" рассказали о проезде по дорогам госзначения

В "Укравтодоре" рассказали о проезде по дорогам государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Так, 23 февраля небольшой снег наблюдается в Луганской области, местами дожди в Волынской и Черновицкой областях, на остальной территории Украины без осадков.

"Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно сухое. На перевальных участках дорог без осадков... Состояние покрытия сухое... В течение суток на "горячую линию" Укравтодора не поступало обращений от водителей по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - указано в сообщении.

Отмечается, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.

Кроме того, для обеспечения проезда по дорогам госзначения дорожные организации задействовали в работе 72 единицы техники и 86 рабочих.

Напомним, "Укравтодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

Как писало РБК-Украина, в понедельник, 24 февраля, погода в Украине существенно ухудшится, ожидается сильный штормовой ветер.