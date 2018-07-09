Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Укравтодоре рассказали о перспективе введения платных дорог в Украине

НовостиИнфраструктура    09.07.2018 - 13:21
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Кава сообщил, что сейчас вводить плату нельзя

В Укравтодоре рассказали о перспективе введения платных дорог в Украине. Об этом сегодня на пресс-брифинге сообщил советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кава, передает корреспондент РБК-Украина

"Что касается платных дорог, то пока что это возможно только для дорог, построенных на условиях концессии, то есть, это касается исключительно новых дорог, которые будут строиться на существующих дорогах. Сейчас вводить плату нельзя", - сказал он. 

При этом Кава подчеркнул, что каждая такая концессионная дорога должна иметь альтернативу для бесплатного проезда. 

Напомним, ранее сегодня директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием независимой системы контроля качества ремонта дорог.

В Мининфраструктуры рассказали о динамике наполнения Государственного дорожного фонда За неэффективное использование средств Дорожного фонда области потеряют часть финансирования
Теги публикации: дороги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь