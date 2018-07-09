Кава сообщил, что сейчас вводить плату нельзя

В Укравтодоре рассказали о перспективе введения платных дорог в Украине. Об этом сегодня на пресс-брифинге сообщил советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кава, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается платных дорог, то пока что это возможно только для дорог, построенных на условиях концессии, то есть, это касается исключительно новых дорог, которые будут строиться на существующих дорогах. Сейчас вводить плату нельзя", - сказал он.

При этом Кава подчеркнул, что каждая такая концессионная дорога должна иметь альтернативу для бесплатного проезда.

Напомним, ранее сегодня директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием независимой системы контроля качества ремонта дорог.