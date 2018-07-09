Мининфраструктуры работает над созданием независимой системы контроля качества ремонта дорог

Для решения этого вопроса при министерстве создана рабочая группа

Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием независимой системы контроля качества ремонта дорог. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по его словам, в Украине на сегодня система контроля качества ремонта дорог монополизирована.

"То есть, фактически, у нас есть одна структура, которая напрямую подчиняется "Укравтодору" и, фактически, "Укравтодор" сам же и контролирует свою работу... Я не могу сказать, что такая система является полностью неэффективной или полностью некачественной, но все-таки риски есть. Поэтому мы, как министерство, вместе с нашими партнерами сейчас работаем над тем, чтобы создать эффективную систему независимого контроля", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, создание такой структуры требует соответствующих изменений в законодательство, наработки которых может быть завершено уже в этом году.

"К сожалению, на уровне постановлений Кабинета министров это коренным образом изменить будет невозможно, поэтому у нас создана рабочая группа при Министерстве инфраструктуры, куда входят и представители Гильдии инженеров-консультантов, и других организаций и профильных институтов, поэтому мы имеем надежду, что максимально быстро, в этом году мы сможем наработать проект изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить принципы и подходы к контролю качества ремонта дорог", - отметил Сасин

Напомним, ранее сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог.

В свою очередь в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что мировой рейтинг качества дорог содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт дорог.