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Интервью

Мининфраструктуры работает над созданием независимой системы контроля качества ремонта дорог

НовостиПолитика    09.07.2018 - 12:48
Фото: Виктор Сасин (mtu.gov.ua)
Фото: Виктор Сасин (mtu.gov.ua)

Для решения этого вопроса при министерстве создана рабочая группа

Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием независимой системы контроля качества ремонта дорог. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по его словам, в Украине на сегодня система контроля качества ремонта дорог монополизирована.

"То есть, фактически, у нас есть одна структура, которая напрямую подчиняется "Укравтодору" и, фактически, "Укравтодор" сам же и контролирует свою работу... Я не могу сказать, что такая система является полностью неэффективной или полностью некачественной, но все-таки риски есть. Поэтому мы, как министерство, вместе с нашими партнерами сейчас работаем над тем, чтобы создать эффективную систему независимого контроля", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, создание такой структуры требует соответствующих изменений в законодательство, наработки которых может быть завершено уже в этом году.

"К сожалению, на уровне постановлений Кабинета министров это коренным образом изменить будет невозможно, поэтому у нас создана рабочая группа при Министерстве инфраструктуры, куда входят и представители Гильдии инженеров-консультантов, и других организаций и профильных институтов, поэтому мы имеем надежду, что максимально быстро, в этом году мы сможем наработать проект изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить принципы и подходы к контролю качества ремонта дорог", - отметил Сасин

Напомним, ранее сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог.

В свою очередь в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что мировой рейтинг качества дорог содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт дорог.

 

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Теги публикации: Украина, МИУ, дороги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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