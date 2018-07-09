Кава повідомив, що наразі не можна вводити плату

В Укравтодорі розповіли про перспективу введення платних доріг в Україні. Про це сьогодні на прес-брифінгу повідомив радник голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кава, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується платних доріг, то поки що це можливо тільки для доріг, побудованих на умовах концесії, тобто, це стосується виключно нових доріг, які будуть будуватися на існуючих дорогах. Зараз вводити плату не можна", - сказав він.

При цьому Кава підкреслив, що кожна така концесійна дорога повинна мати альтернативу для безкоштовного проїзду.

Нагадаємо, раніше сьогодні директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін повідомив, що Міністерство інфраструктури України працює над створенням незалежної системи контролю якості ремонту доріг.