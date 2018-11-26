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В "Укравтодоре" рассказали об ограничении движения на дорогах Украины

Новости » Общество    26.11.2018 - 09:48
В "Укравтодоре" рассказали об ограничении движения на дорогах Украины
Иллюстративное фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

В пределах Киева и Киевской области будет ограничено движение грузовиков

Полиция в пределах Киевской области по состоянию на 07:00 начала ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" на странице в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 08:00 полиция по 5 фур с интервалом 5-10 мин будет запускать в г.Киев.

Также сообщается, что в Черкасской области на автомобильной дороге М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка произошло ДТП.

"В настоящее время движение по М-12, км 526 перекрыто. Движение автомобилей осуществляется через м. Христиновка. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В &quot;Укравтодоре&quot; рассказали об ограничении движения на дорогах Украины

Ранее сообщалось, что в Киеве утром в понедельник, 26 ноября, планируют закрыть въезд в город для крупногабаритного транспорта.

Также синоптики предупреждали о тумане и плохой видимости на дорогах Киева.

В Киеве туман и плохая видимость на дорогах Погода на сегодня: в Украине дожди, на севере возможен снег, температура до +11
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