В "Укравтодоре" рассказали об ограничении движения на дорогах Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

В пределах Киева и Киевской области будет ограничено движение грузовиков

Полиция в пределах Киевской области по состоянию на 07:00 начала ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" на странице в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 08:00 полиция по 5 фур с интервалом 5-10 мин будет запускать в г.Киев.

Также сообщается, что в Черкасской области на автомобильной дороге М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка произошло ДТП.

"В настоящее время движение по М-12, км 526 перекрыто. Движение автомобилей осуществляется через м. Христиновка. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве утром в понедельник, 26 ноября, планируют закрыть въезд в город для крупногабаритного транспорта.

Также синоптики предупреждали о тумане и плохой видимости на дорогах Киева.