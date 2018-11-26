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В "Укравтодорі" розказали про обмеження руху на дорогах України

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 09:48
В "Укравтодорі" розказали про обмеження руху на дорогах України
Ілюстративне фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

В межах Києва та Київської області буде обмежено рух вантажівок

Поліція в межах Київської області станом на 07:00 почала обмежувати рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору" на сторінці у Facebook.

Як зазначається, станом на 08:00 поліція по 5 фур з інтервалом 5-10 хв буде запускати в м.Київ.

Також повідомляється, що у Черкаській області на автомобільній дорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка сталося ДТП.

"На даний час рух по М-12, км 526 перекрито. Рух автомобілів здійснюється через м. Христинівка. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

В &quot;Укравтодорі&quot; розказали про обмеження руху на дорогах України

Раніше повідомлялося, що у Києві зранку в понеділок, 26 листопада, планують закрити в'їзд в місто для великогабаритного транспорту. 

Також синоптики попереджали про туман і погану видимість на дорогах Києва.

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