В "Укравтодоре" рассказали как методология закупок поможет обновить дороги

Новая методология закупок "Укравтодора" призвана предупреждать риски в работе с подрядчиками и препятствовать "тендерным троллям", умышленно блокирующим проведение важных для страны госзакупок работ и услуг, связанных с дорожным строительством. Об этом в колонке "НВ Бизнес" написал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

"Возглавив "Укравтодор" в конце ноября прошлого года, я получил ключевую задачу - обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. Для этого нужно 85 млрд грн финансирования и чтобы все участники процесса отработали на 100% - бизнес, структурные подразделения, другие государственные учреждения. Срыв строительного сезона из-за работы так называемых "тендерных троллей" был определен как одна из реальных угроз", - написал Александр Кубраков.

По его мнению, необходим инструмент, который бы позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил "Укравтодор" от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков. Таким инструментом стала типичная тендерная документация (методология закупок).

"Типичная тендерная документация основывается на унифицированном подходе к работе с подрядчиками. Для бизнеса - это гарантия прозрачных условий участия в тендере, открытой конкуренции и дополнительной защиты от тендерных троллей, а для "Укравтодора" - возможность лучше контролировать качество ремонтных работ и надежность подрядных организаций", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, методика - это "линейка, с помощью которой в рамках торгов "Укравтодор" оценивает потенциальных подрядчиков".

"Если компания еще прошлым летом заливала асфальт в коттеджном городке, у нее практически нет шансов пройти квалификационные требования "Укравтодора" для выполнения работ на трассах международного значения. И опыт можно получить, приобщаясь к тендерам на дороги местного значения, работая в субподряде или альянсе с другими, более опытными компаниями", - объяснил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

По его словам, в подготовке методологии, прежде всего, ориентировались на примеры ЕС и США.

"Эпоха "дикого капитализма" подошла к концу, мы хотим, чтобы рынок работал по принципу свободной экономики и имел четкие границы и правила, понятные всем игрокам. Наша главная задача - обновление дорог", - отметил Кубраков

Как ранее сообщалось, "Укравтодор" разработал методологию об особенностях закупок работ по строительству (новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция) и услуг по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования.

После презентации проекта документа начинается формальный процесс общественного обсуждения на основе рабочей группы Минэкономразвития. Проект учитывает новую редакцию закона "О публичных закупках", которая вступит в действие 19 апреля 2020 года.