В "Укравтодорі" розповіли як методологія закупівель допоможе оновити дороги

Нова методологія закупівель "Укравтодор" покликана попереджати ризики в роботі з підрядниками та перешкоджати "тендерним тролям", навмисне блокує проведення важливих для країни держзакупівель робіт і послуг, пов'язаних з дорожнім будівництвом. Про це в колонці "НВ Бізнес" написав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

"Очоливши "Укравтодор" в кінці листопада минулого року, я отримав ключове завдання - оновити 4 тис. км доріг державного значення. Для цього потрібно 85 млрд грн фінансування і щоб всі учасники процесу відпрацювали на 100% - бізнес, структурні підрозділи, інші державні установи. Зрив будівельного сезону із-за роботи так званих "тендерних тролів" був визначений як одна з реальних загроз", - написав Олександр Кубраков.

На його думку, необхідний інструмент, який би дозволив упорядкувати розробку тендерної документації службами автомобільних доріг в областях, допоміг мінімізувати корупційні ризики та захистив "Укравтодор" від втрати часу та коштів з-за недобросовісних підрядників. Таким інструментом стала типова тендерна документація (методологія закупівель).

"Типова тендерна документація ґрунтується на уніфікованому підході до роботи з підрядниками. Для бізнесу - це гарантія прозорих умов участі в тендері, відкритої конкуренції і додаткового захисту від тендерних тролів, а для "Укравтодору" - можливість краще контролювати якість ремонтних робіт і надійність підрядних організацій", - підкреслив Кубраков.

За його словами, методика "це лінійка, за допомогою якої у рамках торгів "Укравтодор" оцінює потенційних підрядників".

"Якщо компанія ще минулого літа заливала асфальт в котеджному містечку, у неї практично немає шансів пройти кваліфікаційні вимоги "Укравтодору" для виконання робіт на трасах міжнародного значення. І досвід можна отримати, долучаючись до тендерів на дороги місцевого значення, працюючи в субпідряді або альянсі з іншими, більш досвідченими компаніями", - пояснив керівник Державного агентства автомобільних доріг України.

За його словами, в підготовці методології, насамперед, орієнтувався на приклади ЄС і США.

"Епоха "дикого капіталізму" підійшла до кінця, ми хочемо, щоб ринок працював за принципом вільної економіки й мав чіткі межі й правила, зрозумілі всім гравцям. Наше головне завдання - оновлення доріг", - зазначив Кубраков

Як раніше повідомлялося, "Укравтодор" розробив методологію про особливості закупівлі робіт з будівництва (нове будівництво, капітальний ремонт та реконструкція) та послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

Після презентації проекту документа починається формальний процес громадського обговорення на основі робочої групи Мінекономрозвитку. Проект враховує нову редакцію закону "Про публічні закупівлі", яка вступить у дію 19 квітня 2020 року.