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В "Укравтодорі" попередили про погіршення погодних умов у Київській області

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 14:55
В "Укравтодорі" попередили про погіршення погодних умов у Київській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах очікується ожеледиця

У Київській області у вівторок, 3 грудня, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору" у Facebook.

Як повідомляється, 3 грудня очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. А також утворення снігового покриву заввишки 2-5 см, а на дорогах ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Будьте уважні й обережні за кермом", - йдеться в повідомленні.

До уваги водіїв! Погіршення погодних умов на Київщині! 3 грудня 2019 р. очікується вночі помірний, вдень невеликий...

Опубліковано Укравтодор Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, завтра, 3 грудня, у Києві очікується сніг, мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Також очікується поривчастий північно-західний вітер, з-за чого посилиться відчуття холоду. Температура повітря в столиці складе вдень близько нуля.

Крім того, 2 грудня погода в Україні різко погіршиться, випаде сніг висотою 3-8 сантиметрів в західних областях і 10-20 сантиметрів - в Карпатах.

Додамо, що середня місячна температура поточного місяця в Україні складе від - 4 градусів до +1 градуса, в Криму - до +3 градусів, що близько до середніх багаторічних значень.

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