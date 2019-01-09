В "Укравтодоре" предупредили об ухудшении погодных условий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осложнения погодных условий соответствуют первому уровню опасности

В Украине в течение 10 и 11 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, 10 января в южных, днем и в восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области значительный снег.

Кроме того, 11 января в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя

Сообщается, что осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности.

Напомним, по состоянию на утро 9 января в Украине проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Утром наблюдался небольшой снег в Киевской, Полтавской, Черкасской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.

Ранее синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева.